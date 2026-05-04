Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonu; 1 gözaltı

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 obje ele geçirilirken, T.A. (50) gözaltına alındı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla T.A.'nın Yaykın Mahallesi'ndeki evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve satışını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu eve geçen 1 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Evdeki aramada ruhsatsız, seri numarası bulunmayan 2 av tüfeği, 3'ü kurusıkı 5 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 1 tabanca üst kapak takımı, 68 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 adet 9 mm kurusıkı tabanca mermisi, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 1 sustalı bıçak, 16 tarihi sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 bin 245 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 2 cep telefonu ele geçirildi. T.A., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
