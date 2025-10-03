Haberler

Aydın'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Aydın'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü B.Ü. yangının tıbbi oksijen dolumu sırasında çevreye yayılan gazdan kaynaklandığını iddia etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

B.Ü. idaresindeki 39 DR 201 plakalı otomobil, Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde geri manevra yaptığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücü B.Ü, yangının tıbbi oksijen dolumu sırasında çevreye yayılan gazdan kaynaklandığını iddia etti.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin geri manevra yaptığı sırada alev aldığı görüldü.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.