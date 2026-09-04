Nazilli'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Aydın-Denizli kara yolunda ilerleyen R.A. idaresindeki 09 HV 581 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Güzelköy mevkisinde durdurduğu aracından inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA