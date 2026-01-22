Haberler

Aydın'da sağanak etkili oldu

Aydın'da sağanak etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası'nda etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Yüksek kesimlerden inen sular, 5 yıldızlı bir otelin lobisini de su bastı.

ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Aydın'da etkili olan sağanakta Kuşadası ilçesinde de cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile çevre yolunun garaj ve İkiçeşmelik Mahallesi girişleri, trafiğe kapatıldı. Süleyman Demirel Bulvarı Ticaret Odası önünde otomobiller sulara gömüldü.

5 YILDIZLI OTELİN LOBİSİNİ SU BASTI

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde biriken su nedeniyle araçların geçişine kontrollü izin verildi. Kuşadası- Selçuk ile Kuşadası-Söke yollarında da trafik aksadı. Yüksek kesimlerden inen sel suları, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde taşkına neden oldu. Güzelçamlı Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin lobisi ile ev ve iş yerlerini su bastı.

Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı

Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi