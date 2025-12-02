Aydın'da şehitler için fidan dikildi

Ailesi Aydın'da yaşayan 33 şehit için 333 fidan toprakla buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İmamköy'deki atış poligonunun yanında "Şehitlerimiz için her bir fidan geleceğimiz için bin nefes" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Burada konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların hatıralarına vefa göstermek ve onların bıraktığı kutlu mirası yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Toprağa sadece fidan dikmediklerini, milletin minnetini de gösterdiklerini ifade eden Canbolat, "Dikeceğimiz 333 fidan büyüdükçe yalnızca gölge vermeyecek, bu topraklarda özgürce nefes almamızı sağlayan o büyük fedakarlığın canlı birer nişanesi haline gelecek." dedi.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da dikilen fidanların şehitlerin adı ile büyüyeceğini kaydederek, göğe yükselen dallarının milletin bağımsızlığını, toprakla buluşan köklerinin ise ülkenin birlik ve beraberliğini temsil edeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş dua etti, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel harekat polisi Necati Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, gazetecilere kendisinin de eşinin hatırasını yaşatmaya çalıştığını söyleyerek, bu anlamlı etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.