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Aydın'da şarampole devrilen otomobilde yaralanan olmadı, kaza anı kameraya yansıdı

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Aydın'ın Söke ilçesinde Söke-Didim kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Söke- Didim kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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