Aydın'da şarampole devrilen otomobilde yaralanan olmadı, kaza anı kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Söke- Didim kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA