Sağlık personeli, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan sağlık personeli Ümran Yavuz, evinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yavuz'un ölümü şüpheli bulundu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sağlık personeli Ümran Yavuz (31), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1957 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşatan sağlık personeli Ümran Yavuz'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca kendilerinde bulunan anahtarla içeriye giren yakınları Yavuz'u hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz'un ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yavuz'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
