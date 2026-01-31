Haberler

Aydın İncirliova'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü ve sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede yollar göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün Aydın genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle merkez ilçe Efeler ile batı kesimleri için 'sarı kod' uyarısı verildi. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Sabaha karşı etkisini artıran yağış, İncirliova ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde birçok cadde ve sokak yağmur suyu ile dolarken, bazı araçlar su içerisinde kaldı. Yaşanan su baskınları nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı