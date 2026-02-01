Aydın'da sağanak ve dolu etkili oldu

Aydın'ın Kuşadası, Söke, Didim, Germencik ve İncirliova ilçelerinde sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuşadası'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti. Trafiğin aksadığı noktalarda bazı araçlar da suyun içinde kaldı.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünde deniz suyu bulvarla birleşti.

Söke'den geliş istikametinden Kuşadası girişinde oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle araçların geçişine izin verilmedi. İş makineleriyle suyun tahliye edilmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Söke-Kuşadası kara yolu Argavlı mevkisinde de dağdan taş ve toprağın sürüklenmesi nedeniyle trafik bir süre durdu.

Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Didim, İncirliova ve Germencik ilçelerinde de sağanak etkili oldu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanakla mücadelede tüm ekiplerin görevinin başında olduğunu belirterek, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne 222 ihbar geldi. Ekipler, sel ve su baskınlarına müdahalenin yanı sıra kapanan yolların açılması için de yoğun çaba harcadı." ifadelerini kullandı.

Belediyeler ile AFAD'ın, olumsuzluk yaşanan bölgedeki çalışmaları sürüyor.