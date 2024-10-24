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Aydın'da Otoyolda Trafik Denetimi Yapıldı

Aydın'da Otoyolda Trafik Denetimi Yapıldı
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Aydın'da jandarma ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza kesmek amacıyla otoyolda denetim gerçekleştirdi. Germencik Gişeleri'nde yapılan uygulamada, şehirlerarası otobüsler ve diğer araçlar kontrol edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri otoyolda trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Germencik Gişelerinde şehirlerarası otobüsler başta olmak üzere araçları durdurup kontrol etti.

Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılan uygulamada, kuralları ihlal eden ve aracında eksiklikler bulunan kişilere ceza kesildi.

Denetimlerin, Aydın-İzmir ile Aydın-Denizli otoyollarında devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

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