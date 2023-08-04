Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.