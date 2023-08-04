Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Başçayır Mahallesi'nde N.K. idaresindeki 64 DF 792 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen E.K. yönetimindeki 09 AFE 022 plakalı motosiklet çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü E.K. ve arkasındaki Y.K. ile otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Cem Kalkan - Güncel