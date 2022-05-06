Aydın'da, OSB'de marangoz atölyesi yangını (2)

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, organize sanayi bölgesinde Mehmet Erol Sürer'e ait mobilya atölyesinde çıkan ve bitişikteki iplik, tekstil kimyasalları ve torna atölyeleri ile hurda deposuna da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürüldü. Yangın maddi zarara neden ourken, marangoz atölyesindeki 2 otomobil de kısmen yandı.