Aydın'da, OSB'de marangoz atölyesi yangını (2) - Haberler

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Aydın'da, OSB'de marangoz atölyesi yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Murat Gürkan - Güncel
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Aydın'da, OSB'de marangoz atölyesi yangını (2)

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜAydın'ın Nazilli ilçesinde, organize sanayi bölgesinde Mehmet Erol Sürer'e ait mobilya atölyesinde çıkan ve bitişikteki iplik, tekstil kimyasalları ve torna atölyeleri ile hurda deposuna da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürüldü.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, organize sanayi bölgesinde Mehmet Erol Sürer'e ait mobilya atölyesinde çıkan ve bitişikteki iplik, tekstil kimyasalları ve torna atölyeleri ile hurda deposuna da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürüldü. Yangın maddi zarara neden ourken, marangoz atölyesindeki 2 otomobil de kısmen yandı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Güncel

Mehmet Erol, Nazilli, Yangın, Aydın, Güncel, Haberler

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