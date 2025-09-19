Haberler

Aydın'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

Aydın'ın Çine ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale çabaları sürüyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karşı gece boyu mücadele etti.

Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
