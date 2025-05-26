Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Karıncalı Dağı'ndaki yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karıncalı Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına kara ekiplerinin yanı sıra 6 helikopter ve 2 uçakla havadan da müdahale edildi.
Söndürülen yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel