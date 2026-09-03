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Çine'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Çine'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
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AYDIN'ın Çine ilçesi Bahçearası Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına, 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çine ilçesi Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzere bölgeye 6 uçak,5 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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