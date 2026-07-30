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Aydın'da orman yangını

Aydın'da orman yangını
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BAZI YAYLA EVLERİ ZARAR GÖRDÜ, BAZILARININ DA TAHLİYESİNE KARAR VEDİLDİAydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BAZI YAYLA EVLERİ ZARAR GÖRDÜ, BAZILARININ DA TAHLİYESİNE KARAR VEDİLDİ

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin ulaştığı Kavşıt Mahallesi'ndeki baz yayla evleri zarar gördü. Söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi alevlerin arasında kalarak yaralandı. Alevler, Mutaflar Mahallesi yönüne ilerlerken iki mahalle arasındaki yaylada kalan bazı yayla evlerinin tahliyesine karar verildi. AFAD ekipleri de tahliye edilmesi istenen evlerde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Kavşıt ve Mutaflar mahalleri arasında kalan yayladaki büyük ve küçükbaş hayvanlar da bölgeden uzaklaştırılmaya başlandı.

Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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