Aydın'da organize suç örgütü üyesi 4 şüpheli yurt dışına kaçarken yakalandı

Aydın'da organize suç örgütü üyesi 4 zanlı, yurt dışına kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü üyelerinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu tespit ederek harekete geçti.

Ekipler düzenledikleri operasyonla, Yunanistan'a kaçmak üzere Kuşadası Marina'daki bir teknede bulunan organize suç örgütü mensupları M.E, B.T, M.Ç. ve K.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin "nitelikli kasten öldürme", "silahla yağma" ve "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" gibi suçlar dahil olmak üzere "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi 9 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Operasyonda, 4 sahte kimlik ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.