Nazilli'de Soyu Tükenme Tehlikesi Altındaki Avrupa Porsuğu Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bisikletle gezen bir vatandaş yol kenarında ölü bir Avrupa porsuğu buldu. İncelemede, koruma altındaki bu hayvanın bir araç çarpması sonucu değil, karnından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay, hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.
Nazilli ilçesinin kırsal Dereağzı Mahallesi ile Kırsal Aşağı Örencik Mahallesi arasındaki yol üzerinde bisikletle gezen bir vatandaş, yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir Avrupa porsuğu ile karşılaştı. Önce bir araç çarptığı sanılan porsuğun yapılan inceleme sonucunda karnından silahla vurulduğu belirlendi. Soyu tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle korunması gereken hayvanlar statüsünde bulunan Avrupa porsuğunun öldürülmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı