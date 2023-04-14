Aydın'da nesli hassas kategorideki 24 yelkovan kuşu ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nesli azalan türlerden olan 24 yelkovan kuşu, sahilde ölü bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre Güzelçamlı Kocagöl önündeki plajda ölü kuşların bulunduğu ihbarı üzerine dernek üyeleri bölgede inceleme yaptı.

Kum ve deniz yüzeyinde tespit edilen toplam 24 ölü kuşun yelkovan türünde olduğu belirlendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yapılan nesli tehlike altındaki türler çalışmasında "hassas" kategorideki yelkovan kuşlarının sıklıkla balıkçı ağları veya oltalarına takılıp boğularak öldükleri ifade edildi.