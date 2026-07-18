Haberler

Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İncirliova ilçesinde piknik yaparken Büyük Menderes Nehri'ne giren 3 çocuktan biri kurtulurken, 11 ve 15 yaşındaki iki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, piknik yapmak için gittikleri bölgede serinlemek amacıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren 3 çocuktan 1'i kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 2 arkadaşı kayboldu. Çocuklar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde bulunan Büyük Menderes Nehrinde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3'ü serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan 3 çocuktan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Şahin Ö. (11) ile Eda K. (15) isimli çocuklar suda kayboldu.

Suya girmeyen diğer arkadaşları durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde arama kurtarma çalışması başlatırken, kayıp çocukların yakınları da kendi imkanlarıyla çalışmalara destek verdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı sulama birliği tarafından nehri besleyen sular kesildi. Kayıp iki çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney'den uzun zaman sonra açıklama

Açıklaması savaşı alevlendirecek! Hamaney Trump'a resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi