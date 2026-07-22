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Aydın'da nehirde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Aydın'da nehirde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Temmuz'da serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları, sahil güvenlik dalgıçları, JAK ve polis ekiplerince sürüyor. Daha önce 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cesedi bulunmuştu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Temmuz'da serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları sürüyor.

Su seviyesi düşürülen nehirde sahil güvenlik dalgıçları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dalgıç polisler arama yapıyor.

Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de Söke ilçesine kadar kıyı boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne 18 Temmuz'da serinlemek için giren Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ve beraberlerindeki 2 çocuk akıntıya kapılmış, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si kurtarılmış, devam eden çalışmalarda Eda Kurtulmuş'un cesedine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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