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Nazilli'de Motosiklet 3 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Nazilli'de Motosiklet 3 Yaşındaki Çocuğa Çarptı
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- Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Y.Ç. idaresindeki 09 AUF 687 plakalı motosiklet, Sümer Mahallesi'ndeki parktan yola çıkan 3 yaşındaki H.N.D'ye çarptı.

Çocuk, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsü Y.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çocuğun yola çıktığı sırada motosikletin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yere düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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