Aydın'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 22 yaşındaki Barış Sarı hayatını kaybetti. Jandarma, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Barış Sarı (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ovaköy Mahallesi Aydın-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; İ.Ç. idaresindeki 09 FJ 102 plakalı açık kasa kamyonet ile Barış Sarı'nın kullandığı plakasız bir motosiklet çarpıştı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sarı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, kamyonetin şoförü İ.Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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