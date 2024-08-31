Aydın'da Mor ve Ötesi Konseri Büyük İlgi Gördü

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi grubu sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Grup, "Bir Derdim Var", "Oyun Bozan", "Cambaz" gibi sevilen parçalarını alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.

Söylenen şarkılara katılımcılar da eşlik etti.