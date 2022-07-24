Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Taşburun mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, havadan uçak ve helikopter, karadan da arazözlerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede 50 dönümlük alan zarar gördü. AA / Bahri Aşık - Güncel Orman İşletme Müdürlüğü Aydın Güncel Haberler

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