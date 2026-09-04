Söke'de kuyumcuya silahlı saldırı: 3 tutuklama
Aydın'ın Söke ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı.
Konak Mahallesi'nde F.S.T'ye ait kuyumcu dükkanına dün silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri belirledi.
Düzenlenen operasyonda, E.K., H.H.Ç. ve Ö.C.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA