Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkarak bir iş yerine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkarak bir iş yerine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Özlü idaresindeki 09 U 7329 plakalı hafif ticari araç, Çarşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan Özlü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Cem Kalkan - Güncel