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Aydın'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kestane ağaçlarının bulunduğu zirai alanda çıkan yangın, 3 uçak, 4 helikopter ve 15 arazözün müdahalesiyle söndürüldü.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

Malgaçemir Mahallesi'nde kestane ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
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