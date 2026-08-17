Sağlık Personeli Okan Okkuşçu Son Yolculuğuna Uğurlandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobilin takla attığı kazada hayatını kaybeden sağlık personeli Okan Okkuşçu (31), memleketi İncirliova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi Tire yolunda meydana geldi. Tire'den Aydın yönüne giden Osman C.'nin (36) kontrolünü yitirdiği 09 ALG 154 plakalı otomobil, yolun sol tarafındaki kanala çarptı. Otomobil, ardından takla attı. Kazada sürücü Osman C. ile araçta bulunan Okan Okkuşçu, Necdet S. (15), Alparslan C. (5) ve Göktuğ C. (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yaralılar Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Okan Okkuşçu, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Okkuşçu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak çalışan Okan Okkuşçu'nun cenazesi, bugün ilk olarak İncirliova ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada ailesi ve sevenlerinden helallik alındı. Daha sonra Okkuşçu'nun Hacı Hatuniye Camisi'ne getirilen cenazesi kılınan namazın ardından İncirliova İlçe Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, Okkuşçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul da katıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hafif yaralanan otomobil sürücüsü Osman C.'nin tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı