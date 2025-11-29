Aydın'da Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

KAZA KAMERADA

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kamil Demir (76) hayatını kaybettiği, 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyonetin, kavşaktan 'U' dönüşü yapan otomobile hızla çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca otomobilin 'kırmızı ışık' ihlali yaptığı belirtildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Melek FIRAT/AYDIN,