Aydın'da Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı
Germencik ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobilde 76 yaşındaki sürücü Kamil Demir hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
KAZA KAMERADA
Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kamil Demir (76) hayatını kaybettiği, 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyonetin, kavşaktan 'U' dönüşü yapan otomobile hızla çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca otomobilin 'kırmızı ışık' ihlali yaptığı belirtildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel