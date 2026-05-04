Aydın'da kaybolan engelli kişinin cansız bedeni gölette bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kayıp olarak bildirilen zihinsel engelli kişinin cansız bedeni gölette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gencellidere Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta odun toplamak için ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Ahmet Açıkkol'un (31) ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışmalarına AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı.

Dron ve iz takip köpekleri desteğiyle aramalarını sürdüren ekipler, Açıkkol'un cansız bedenini mahalledeki ormanlık alanda yangınlar için kullanılan gölette buldu.

Açıkkol'un suda boğulmuş olduğu değerlendirilirken, cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.