Aydın'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Ersin Cıstak Hayatını Kaybetti

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ersin Cıstak (52) dün Denizli'de kalp krizinden hayatını kaybetti. Cıstak için bugün görev yaptığı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Polis (Yunus) Timi'nde görevli polis memuru Ersin Cıstak, izine ayrılarak Denizli'de yaşayan ailesinin yanına gitti. Aslen Denizlili olan Cıstak, dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Cıstak, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Polis memuru Cıstak için bugün görev yaptığı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Cıstak'ın eşi Şenay ve çocukları Enes,Ali Efe ve İkbal Cıstak ile meslektaşları katıldı.Törende, Ersin Cıstak'ın eşi Şenay Cıstak, eşinin üniformasını koklayarak gözyaşları döktü. Saygı duruşu ile başlayan tören, duaların okunmasıyla devam etti. Ailesi ve meslektaşları Cıstak'ın tabutuna sarılarak veda etti.Cıstak'ın cenazesinin bugün memleketi Denizli Gümüşler Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Haber - Kamera: Mert CONA / AYDIN,