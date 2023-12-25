Aydın'da arazi anlaşmazlığından kaynaklanan cinayetin faili tutuklandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nu (45) kahvehanede pompalı tüfekle vurarak öldüren Güven Güngören (66), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Germencik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nu (45) kahvehanede pompalı tüfekle vurarak öldüren Güven Güngören (66), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel