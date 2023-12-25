Üye Girişi
Haberler

Aydın'da arazi anlaşmazlığından kaynaklanan cinayetin faili tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Germencik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nu (45) kahvehanede pompalı tüfekle vurarak öldüren Güven Güngören (66), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Germencik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nu (45) kahvehanede pompalı tüfekle vurarak öldüren Güven Güngören (66), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Germencik Aydın Tutuklama Güvenlik Adliye Cinayet Suç Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title