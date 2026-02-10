Aydın'da kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 şüpheliye suçüstü

AYDIN'ın Çine ilçesinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması ile Sarıköy Mahallesi Gökbel mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgeye dün operasyon düzenleyen jandarma, A.A. (40), A.B. (34) ve A.Ç.'yi (45) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları metal dedektörü, yılan kamera, alan tarama ekipmanları, matkap ve bataryaları, kazı aletleri ile çeşitli aparatlara el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.