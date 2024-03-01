Aydın'da Kablo Hırsızlığı ve Motorlu Testere Çalma Olayında 3 Tutuklama
Aydın'ın Germencik ilçesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait elektrik hattından 500 metrelik kablo çalındı. Aynı zamanda bir evden motorlu testere çalındığı iddiasıyla da bir kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 3 zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi ile evden motorlu testere çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Alangüllü Mahallesi'nde Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait elektrik hattından yaklaşık 500 metrelik elektrik kablosunun çalındığının ihbarı üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla E.G. (22) ve H.A'yı (25) gözaltına aldı.
Öte yandan Park Mahallesi Bankacılar Sokak'taki bir evden motorlu testere çaldığı iddia edilen F.A. (44) İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.