Aydın'da istinat duvarı çöktü; 4 otomobil hasar gördü
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 otomobilde hasar meydana geldi. Sağanak yağışların etkisiyle gerçekleşen olay sonrası bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Bölgede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvardan düşen parçalar nedeniyle 4 otomobil hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekiplerinin bölgede riskli alanlara yönelik çalışma yapacağı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,