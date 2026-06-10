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Aydın'da ilk caretta caretta yuvası Didim'de tespit edildi

Aydın'da ilk caretta caretta yuvası Didim'de tespit edildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde bu yılın ilk caretta caretta yuvası tespit edildi. Yuva çitle çevrilerek koruma altına alınırken, yavruların 50-60 gün içinde denize ulaşması bekleniyor.

AYDIN'da ilk caretta caretta yuvası Didim ilçesinin Huzur Sitesi plajında tespit edildi. Yuvanın etrafı çitle çevrilip, koruma altına alınırken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Özellikle yavru çıkışlarının gerçekleştiği dönemlerde kumsalların temiz tutulması büyük önem taşıyor" dedi.

Didim'in Mavişehir Mahallesi'ndeki Huzur Sitesi Plajı'na dün gece çıkan bir caretta caretta yuva yapıp, yumurtalarını bıraktı. Bu sırada plajda oturan Hasan Tolga Çalık, kaplumbağanın yuvanın üzerini örtmesini bekleyip, güvenli bir şekilde denize ulaşmasını sağladı, ardında da durumu EKODOSD'a bildirdi. Bunun üzerinde EKODOSD ile Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yuvanın bulunduğu bölgeye gelip, etrafını çitle çevirerek koruma altına aldı. Aydın'da şu ana kadar belirlenen ilk caretta caretta yuvasından, yavruların yaklaşık 50-60 gün içerisinde çıkıp, denize ulaşmaları bekleniyor.

Aydın kıyılarının Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı dışında kaldığına dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Ancak buna rağmen son yıllarda caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağaları, yumurtalarını bırakmak için bölgemizi tercih etmeye başladı. İlk kez 2012 yılında Kuşadası kumsallarına yuvalayan caretta carettalar, daha sonra Didim ve İzmir'in Selçuk ilçesi ile Özdere ve Ürkmez'deki kumsalları da seçmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Aydın kıyılarında 13 yuva tespit ettik. Bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle deniz kaplumbağalarının gelişi gecikti. Yuvadan çıkacak yavruların güvenle denize ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Deniz kaplumbağalarının korunması için kumsallarımızı temiz tutmak zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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