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Aydın'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aydın'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydın- Muğla kara yolu Hayvan Pazarı kavşağında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 09 FF 473 ile 09 AP 093 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yaralanan Savaş Özmen (46), Alper Kıvrak, Barış Gücu, Güney Yıldız ve Vedat Yörük, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Özmen, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Cem Kalkan - Güncel

Efeler Muğla Aydın Güncel Haberler

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