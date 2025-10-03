Haberler

Aydın'da Hastane Bahçesinde Otomobil Yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü, yangının tıbbi oksijen dolumu sırasında çevreye yayılan gaz nedeniyle çıktığını iddia etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

AYDIN'ın Efeler ilçesi Atatürk Devlet Hastanesi bahçesindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü ise yangının bölgede tıbbi oksijen dolum yapıldığı anda çevreye yayılan gaz nedeniyle çıktığını öne sürdü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Burhan Ünal yönetimindeki 39 DR 201 plakalı otomobil, seyir halindeyken patlayarak alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü, yangının bölgede tıbbi oksijen dolum yapıldığı anda çevreye yayılan gaz nedeniyle çıktığını öne sürdü.

Öte yandan, otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracından alevlerin çıktığı anlar yer aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.