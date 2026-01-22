Haberler

Nazilli'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan S.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası alan S.Ö'nün (27), İsabeyli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese yapılan baskında S.Ö. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması