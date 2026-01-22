Nazilli'de firari hükümlü yakalandı
Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan S.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası alan S.Ö'nün (27), İsabeyli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.
Adrese yapılan baskında S.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel