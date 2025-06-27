Aydın'da Gazze Saldırılarına Tepki: Oturma Eylemi Gerçekleştirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı oturma eylemi düzenledi. Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, 'İsrail sivilleri hedef alıyor' ve 'Ateşkes Şimdi' gibi sloganlar atıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde oturma eylemi yapan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Ceasefire Now (Ateşkes Şimdi)" ve "İnsanlık suçuna dur" yazılı dövizler taşıdı.
Programda ezgiler söylendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.