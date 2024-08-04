Aydın'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Aydın'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Efeler ilçesinde, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları attı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan Memur-Sen Aydın İl Başkanı Fatih Taşpınar, suikastlarla Filistin direncinin kırılamayacağını belirtti.

Taşpınar, "Milyonlarca insan, kendi öz topraklarında sürgün, kendi topraklarında açık hapishaneye mahkum, kendi topraklarında katledileceği günü bekliyor. Biz sustukça onların sesi daha gür çıkacak, biz kabullendikçe onlar daha çok tepinecek, biz görmezden geldikçe onlar daha çok katledecek." dedi.

Yapılan duanın ardından alandakiler Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kıbrıs Caddesi'ne kadar yüründü.