Aydın'da Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Söke ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, ağaca çarpan araçta bulunan sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Hüseyin Tufan Doğan'ın kullandığı 10 EZ 776 plakalı otomobil, Aydın-Söke kara yolunun Argavlı Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada büyük hasar gören otomobilin sürücüsü ile yolcu Doğuhan Işık yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel