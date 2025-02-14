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Aydın'da Evde Yangın: Bir Kişi ve Çocuğu Kurtuldu

Aydın'da Evde Yangın: Bir Kişi ve Çocuğu Kurtuldu
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki iki katlı bir evin ikinci katında çıkan yangında B.A. ve 3 yaşındaki çocuğu kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak evde hasara yol açtı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle'de Hüsam Elfelci'nin oturduğu iki katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan B.A. ve 3 yaşındaki çocuğu kendi imkanlarıyla binadan çıktı. B.A. gözyaşı döktü.

Ekiplerce söndürülen yangın hasar oluşturdu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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