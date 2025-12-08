Aydın'da eski eşiyle evli polise otomobille çarpıp yaralayan sürücü tutuklandı
Aydın'da, eski eşiyle evli olan bir polis memuruna otomobille çarpan A.A. tutuklandı. Olay sonrası, yaralanan polis memurunun sağlık durumu iyi.
Aydın'da eski eşiyle evli polise otomobille çarpıp yaralanmasına neden olan kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan A.A, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A.A. idaresindeki otomobil, dün Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde evinin önündeki otomobilinin arka tarafında bulunan polis memuru A.K'ye çarpmıştı. Yaralanan A.K. hastaneye kaldırılmıştı.
A.A. olaydan sonra yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaşmıştı. Şüpheli A.A. gözaltına alınmıştı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenilmişti.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel