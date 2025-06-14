Aydın'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, 12 yaşındaki Ali Osman Akın'ın kullandığı elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak uçuruma düştü ve çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma düşen elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Osman Akın'ın (12) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak Danişment Mahallesi'nde uçuruma düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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