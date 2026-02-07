Aydın'da iş yerinde akıma kapılan elektrikçi yaşamını yitirdi
Aydın'ın Germencik ilçesinde 63 yaşındaki elektrikçi Erdal İşcan, mikrodalga fırın tamir ederken akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası cenazesi otopsi için hastaneye gönderildi.
Camikebir Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde elektrikçi Erdal İşcan (63), kendisine ait dükkanda mikrodalga fırını tamir ettiği esnada akıma kapıldı.
Dükkana giren müşteri, İşcan'ı hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İş yerine gelen sağlık ekipleri, İşcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İşcan'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel