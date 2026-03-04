Haberler

Aydın'da düzensiz göçmen operasyonu: 12 göçmen yakalandı

Aydın'da jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde 12 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen sürücü tutuklandı.

AYDIN'da jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan araçta 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen sürücü tutuklandı.

Olay, dün Germencik ilçesindeki Germencik Gişeleri Jandarma Uygulama Noktası'nda meydana geldi. Denetim yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 12 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Mobil Göç Noktası personeliyle birlikte yapılan incelemede, yabancı uyruklu kişilerin ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen araç sürücüsü A.M. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Germencik Adliyesine sevk edilen şüpheli erkek şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
