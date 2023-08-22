Aydın'da düşen THY eğitim uçağında yaralanan kişilerin isimleri belli oldu
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Aydın'da THY uçuş okulunun eğitim uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Olayda uçaktaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düşen THY eğitim uçağını sır gibi sakladılar
Bölgede drone uçuşları da yasaklandı
AYDIN - Aydın'da düşen THY eğitim uçağı ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı. Görüntü alınmaması için uçağın üstü branda ile tamamen kapatılırken uçağın düşme sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Olay, saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, THY uçuş okulunun eğitim uçağı, kalktıktan kısa bir süre sonra Çeştepe Hayvan Pazarı ile havaalanı arasındaki yonca tarlasına düştü. Kaza sonrası, uçakta bulunan Saygın Zibeller ile Murat Mocan yaralandı. ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirilirdi.
Bu arda uçak kazasının olduğu bölgede görüntü alınmasının önlenmesi için drone uçuşlarının yasaklandığı belirtildi.