Aydın'da düşen THY eğitim uçağında yaralanan kişilerin isimleri belli oldu

Düşen THY eğitim uçağını sır gibi sakladılar

Bölgede drone uçuşları da yasaklandı

AYDIN - Aydın'da düşen THY eğitim uçağı ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı. Görüntü alınmaması için uçağın üstü branda ile tamamen kapatılırken uçağın düşme sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Olay, saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, THY uçuş okulunun eğitim uçağı, kalktıktan kısa bir süre sonra Çeştepe Hayvan Pazarı ile havaalanı arasındaki yonca tarlasına düştü. Kaza sonrası, uçakta bulunan Saygın Zibeller ile Murat Mocan yaralandı. ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirilirdi.

Bu arda uçak kazasının olduğu bölgede görüntü alınmasının önlenmesi için drone uçuşlarının yasaklandığı belirtildi.