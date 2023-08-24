Aydın'da Durdurulan Hafif Ticari Araçta 300 Kilogram Kaçak Et İmha Edildi
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Aydın'da durdurulan hafif ticari araçta ele geçirilen 300 kilogram kaçak et, sağlıksız olduğu belirlenerek gömülerek imha edildi. Etlerin sahibine ise 18 bin 422 lira ceza kesildi.
Aydın'da durdurulan hafif ticari araçta ele geçirilen 300 kilogram kaçak et imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesi'ndeki uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurdu.
Yapılan aramada sevk irsaliyesi bulunmayan 300 kilogram büyükbaş hayvan eti ele geçirildi.
Sağlıksız olduğu belirlenen kaçak et gömülerek imha edildi, etlerin sahibine de 18 bin 422 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel