Aydın'da Durdurulan Hafif Ticari Araçta 300 Kilogram Kaçak Et İmha Edildi

Aydın'da durdurulan hafif ticari araçta ele geçirilen 300 kilogram kaçak et, sağlıksız olduğu belirlenerek gömülerek imha edildi. Etlerin sahibine ise 18 bin 422 lira ceza kesildi.